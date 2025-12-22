В РФ можно купить новую AUDI E5 без колец

В России на одном из сайтов объявлений в продаже появился электрокар AUDI E5 Sportback. Мировая премьера модели состоялась на Шанхайском автосалоне весной этого года. Разработкой занималась совместная компания Audi SAIC.

Автомобиль отличается необычным дизайном с графической подсветкой спереди и сзади, большим козырьком на корме и дверными ручками, которые скрываются в кузовных панелях. Габариты Audi E5 Sportback составляют 4870 х 1990 х 1460 мм при колесной базе 2950 мм. По размерам автомобиль близок к Audi A7 Sportback.

Представленный в объявлении экземпляр оборудован полным приводом и электромотором совокупной мощностью в 787 л.с. В его оснащение входят адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и камеры вместо зеркал заднего вида. Кузов окрашен в серебристый металлик, салон выполнен из светлой алькантары.

Продавец просит за автомобиль, привезенный по параллельному импорту, 9,5 млн рублей. Для сравнения, в Китае аналогичные экземпляры стоят от 235 900 до 319 900 юаней (примерно от 2,6 млн до 3,55 млн рублей).

