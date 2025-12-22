Эксперт Коротков: в России резко выросли продажи битых машин. Российский авторынок ждет настоящий взлёт продаж подержанных и битых машин, заявил генеральный директор компании Migtorg Александр Коротков. И в этом смысле, по словам эксперта, 2025 год стал поворотным.

Россияне перешли к более прагматичному и взвешенному подходу в выборе автомобиля. Теперь в приоритете не безупречная новинка из салона, а доступные и разумные варианты. Коротков уверен, что эта тенденция сохранится на долгие годы. Он пояснил, что всё больше людей обращают внимание на машины с небольшими повреждениями. И это объяснимо.

Купить такой автомобиль, отремонтировать его за адекватные деньги и получить полноценный транспорт выгоднее, чем переплачивать за новую машину в условиях нестабильности. Это подтверждается статистикой.

Так, за одиннадцать месяцев этого года на площадке Migtorg было продано 38 242 битых автомобиля, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно высоким спросом пользовались автомобили китайских марок, которые раньше были в каршеринге.

Эксперт уверен, что 2026 год станет временем внутреннего рынка. Активность сместится в сегмент машин, которые были завезены в страну год или два назад.