Volkswagen неожиданно вернулся в пятерку самых популярных авто в РФ

Автостат: Volkswagen занял пятое место с 25 800 проданными авто с пробегом в РФ

В ноябре 2025 года рынок легковых автомобилей с пробегом в России продемонстрировал положительную динамику.

По данным агентства «Автостат», в этом месяце было реализовано 588 700 подержанных машин, что на 12,2% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Однако по сравнению с октябрем рынок снизился на 9,9%. Это снижение связано с предыдущим рекордным месяцем, когда было зафиксировано 653 000 сделок.

Структура продаж между брендами осталась стабильной. Лидирующее положение удерживает Lada с 134 700 реализованными автомобилями.

На втором месте расположилась Toyota с показателем 58 900 машин, за ней следуют Kia и Hyundai с результатами 34 800 и 33 300 соответственно. Эти четыре марки продолжают составлять основу вторичного рынка.

Основным сюрпризом ноября стало возвращение Volkswagen в пятёрку лидеров, занявшего пятое место с 25 800 проданными автомобилями с пробегом. В последний раз немецкий бренд находился на такой позиции в августе 2012 года.

Nissan с объемом в 25 700 машин впервые за долгий срок покинул топ-5. За 11 месяцев 2025 года россияне купили 5,66 миллиона подержанных автомобилей, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущим годом.