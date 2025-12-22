Горьковский автозавод наладил выпуск сверхдлинных «Газелей NN». С самого начала «Газель NN» располагала двумя вариантами колёсной базы — 3145 (L2) или 3745 мм (L3). А вот более габаритные варианты делали лишь сторонние фирмы-доработчики, увеличивая межосевое расстояние путём удлинения несущей рамы. Некоторое время назад Горьковский автозавод решился создать собственный «стретч»: в сверхвместительном бескаркасном кузове-фургоне могут поместиться 10 европалет.

© Motor.ru

Сверхдлинных «Газелей Next» было сделано совсем немного… И вот сейчас появилась аналогичная «Газель NN», а их уже будут штамповать тысячами штук: длина колёсной базы этого варианта равна 4245 мм.

Так что перед нами — совершенно серийный продукт завода, у которого рама суммарно удлинена на 870 мм, поскольку дополнительные 370 мм принесло наращивание заднего свеса.

Столь крупный формат заставил придумывать особую технологию сборки: на нитке конвейера, где традиционно собирают бортовые малотоннажники, делают автомобиль без удлинителя заднего свеса.

После этого машину перегоняют на отдельный участок второй конвейерной линии, где уже монтируют удлинители лонжеронов, заднюю противоподкатную балку, фонари и держатель запасного колёса.

© ГАЗ

Всё, готовое шасси можно продавать клиентам! Но некий крупный заказчик (логично предположить, что это известный маркетплейс) попросил установить сверху фургон из сэндвич-панелей со стеклопластиковой облицовкой.

Есть запрос — нашлось решение: Производство специальной техники (ПСТ) изготовило бескаркасный промтоварный кузов длиной 5100 мм. В такой легко помещается 23 кубометра груза! Поэтому ГАЗ усилил заднюю подвеску машины.

© ГАЗ

© ГАЗ

© ГАЗ

© ГАЗ

© ГАЗ

Особое внимание авторы проекта уделили внутреннему убранству: создатели фургона предусмотрели напольные петли, боковые рейки, защитные накладки, внутреннее освещение и выдвижную лестницу.

На заднем портале установлены резиновые отбойники — это важная доработка: если водитель не заметит препятствие, сдавая назад, грузовичок сначала упрётся этим буфером, а не кузовом.

Понятно, что при таких габаритах требуется максимально «моментный» двигатель, поэтому ГАЗ установил 2,5-литровый 150-сильный турбодизель, с которым состыкована механическая 6-ступенчатая коробка передач.

Сравнительно новый 2,5-литровый агрегат приходит на смену привычному Cummins 2.8 ISF. Редакции «Мотора» удалось не только выяснить эксклюзивные подробности об этом двигателе, но и протестировать такую машину.