Власти КНР прикрыли схему «подержанных автомобилей без пробега»

С 1 января из Китая прекратится вывоз подержанных автомобилей без пробега. Такие экземпляры стали отдельным — притом весьма внушительным по своему объёму — сегментом местного рынка. Зачастую техника покидала заводы, будучи совершенно новой — с защитной плёнкой, нулевым пробегом и прочими признаками новой машины.

© Motor.ru

Китайские чиновники утверждают, что такая практика позволяет некоторым компаниям завышать показатели продаж на внутреннем рынке: новая продукция отгружается трейдерам, после чего автоматически становится подержанной. И уже трейдер занимается экспортом.

Как отмечает Carnewschina, по итогам 2025 года экспорт машин б/у из Поднебнесной может превысить 500 тысяч единиц, из которых 70−80% - это вышеупомянутые «безпробеговые» экземпляры.

С 1 января 2026 года, чтобы вывезти автомобиль, потребуется, чтобы прошло более 180 дней после первичной регистрации, плюс производитель будет обязан дать согласие на вывоз своей продукции.

