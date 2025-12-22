С конвейера сошли последние BMW 8-й серии

Эпоха роскошных купе BMW 8-й серии официально завершается. Появились точные даты, которые ставят точку в этой истории. Источник в компании подтвердил, что BMW M8 прекратили собирать ещё в октябре прошлого года. Производство же остальных модификаций линейки завершится в апреле 2026 года.

© Quto.ru

Это событие прошло почти незаметно. Но косвенные признаки близкого финала всё-таки изредка проявлялись. Например, на американском сайте BMW так и не появилась модель M8 2026 года, а купе в этой версии и вовсе исчезло из каталога ещё раньше. Сигналом стал выпуск особой версии M850i Edition M Heritage этой осенью. Тогда многие отметили, что юбилейная модель создана не на базе топового M8, а на более доступной версии. Теперь загадка разрешилась: к моменту её презентации сверхмощные купе уже не выпускались.

Саму прощальную серию M850i Edition M Heritage начали собирать в ноябре. До апреля, когда встанет главная сборочная линия, планируют выпустить ровно 500 таких машин — каждая из них станет коллекционным артефактом.

Формально название «восьмой серии» сохранится в виде эксклюзивных кабриолетов Skytop и Speedtop. Однако эти ограниченные модели ценой от полумиллиона долларов уже не массовые автомобили, а штучные люксовые проекты. Стандартная 8-я серия и сама не была бюджетной, но новый ценовой уровень отрезает от неё даже самых преданных поклонников.

Замену 8-й серии BMW пока не анонсировала. Однако в истории бренда уже бывали паузы между поколениями роскошных купе. Вполне вероятно, что она вернётся в будущем.