В России продают ранний ВАЗ-2103 1974 года

ВАЗ-2103 - "люксовая" версия "копейки", которая стала одним из самых желанных и успешных автомобилей в СССР в свое время. Сейчас же "трешка" - наследие эпохи, за которое некоторые просят солидные деньги. Так, "Российская газета" нашла в продаже ВАЗ-2103 1974 года в Астрахани: за автомобиль с немалым пробегом просят несколько миллионов рублей.

© Российская Газета

ВАЗ-2103 выкрашен в необычный цвет типа "Портвейн". Продавец заявил, что у авто все родное, кроме расходников, а двигатель "работает как швейцарские часы".

Из минусов - мелкие потертости ЛКП. И нет фотографий салона, которые вместе с видео продавец готов предоставить реальному покупателю.

Пробег автомобиля - 59 тысяч км. Год выпуска - 1974-й. Напомним, что ВАЗ-2103 серийно начали производить в 1972 году, с производства модель была снята спустя 12 лет.

А теперь внимание - цена. Автомобиль оценен в 3 500 000 рублей. В среднем стоимость ВАЗ-2103 70-х годов выпуска составляет 2-2,5 млн рублей в зависимости от пробега и состояния. Но попадаются и более дорогие варианты - например, за 5 000 000 рублей, о которых российские СМИ рассказывали еще летом.