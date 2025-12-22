PVS Automotive представила уникальный Toyota Land Cruiser 70 за 11,7 млн рублей

Австралийское тюнинг-ателье PVS Automotive вместе с Urnieta представило доработанный Toyota Land Cruiser 70, цена которого составляет 220 000 австралийских долларов, что примерно равняется 11,7 миллиона рублей.

Стандартную версию этого внедорожника в Австралии можно приобрести за 85 000 австралийских долларов.

Тюнинг предназначен для дальних поездок: на внедорожнике установлены мощные бамперы, пороги, экспедиционный багажник, лестница и крепления для снаряжения. Технические изменения минимальны – сохранены заводская подвеска и трансмиссия, изменены только диски, которые заменили на кованые с внедорожными шинами BFGoodrich.

Салон автомобиля полностью обновлен: интерьер обшит синей алькантарой с оранжевыми вставками и карбоновыми деталями. Внутри появились кресла Recaro, рулевое колесо от Toyota Tundra, медиасистема с 9-дюймовым экраном, выдвижные ящики в багажнике и откидной столик на задней двери.

Под капотом установлен дизельный двигатель объемом 2,8 литра, мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 500 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.