BMW X7 входит в эпоху «Нового класса»: появятся гибридная версия и электрокар

Новое поколение культового флагманского внедорожника BMW X7, дебют которого ожидается в 2027 году, удалось заснять фотошпионам. Несмотря на плотный камуфляж, прототип раскрывает стратегию марки: эволюция во внешности и революция в технологиях.

© За рулем

Компания намеренно сохранит ключевую дизайнерскую ДНК модели, включая знаменитую раздельную оптику, что обеспечит преемственность образа. Однако фары станут меньше, а решетка радиатора – массивнее.

Появятся новые аэродинамические дверные ручки, а сзади – современные светодиодные элементы в духе моделей «Нового класса». X7 станет технологическим флагманом бренда, а его салон украсят инновационный панорамный дисплей и центральный сенсорный экран. При этом модель останется просторным семиместным внедорожником, готовым конкурировать с Mercedes-Benz GLS и Volvo EX90. Главной новостью станет расширение силовой гаммы. Наряду с гибридными версиями, включая мощный V8, впервые в истории линейки X7 появится полностью электрический iX7.

Обе версии будут построены на единой адаптированной платформе, а для топовых модификаций от подразделения M и тюнингового ателье Alpina прочат до 900 л. Запуск нового BMW X7 и его электрического собрата iX7 намечен на 2027 год, обе модели будут собираться на заводе в США.