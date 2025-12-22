Китайский концерн Great Wall Motor анонсировал новый хетчбэк в ретро-стиле, сообщает carnewschina.com.

Судя по появившемся в Сети тизерным изображениям, автомобиль получит большой хромированный задний бампер, округлый и удлиненный кузов, шильдик с названием на крышке багажника, а также маленькие фонари. Боковины шин будут окрашены белой краской. Фото салона нет, но скорее всего он будет также выполнен в стиле старых автомобилей.

Отмечается, что хетчбэк будет выпускаться под новым брендом. Название модели, также как и дата премьеры производитель пока держит в секрете.

До этого компания Renault показала концептуальную модель автомобиля, который является предвестником модели Twingo четвертого поколения. Серийная версия появится в 2026 году.

В основе нового Twingo лежит платформа AmpR Small, на которой будет базироваться и другой электрический хетчбэк Renault — возрожденный Renault 5, продажи которого начнутся в 2024 году. Новый Twingo будет внешне напоминать классическую модель первого поколения, которая продавалась в Европе с 1992 по 2007 год.

Также известно, что автомобиль будет экономно расходовать энергию: 10 кВт.ч на 100 км. На европейском рынке новый Renault Twingo будет стоить около 20 тыс. евро (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что GAC вывел на китайский рынок кроссовер Aion Hyper HT с дверями «крыло чайки».