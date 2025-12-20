В электромобиле Sony Honda Afeela 1 появится облачная консоль PlayStation

Sony Honda Mobility объявила о планах по интеграции игровых сервисов PlayStation в будущий электромобиль Afeela 1, но не за счет встроенной консоли, а при помощи облачного гейминга. Об этом сообщает NotebookCheck.

© Газета.Ru

Автомобиль получит поддержку приложения PS Remote Play, а также интеграцию PlayStation Portal в информационно-развлекательную систему. Экран для игр будет встроен в спинку сиденья, а аудиосистема электромобиля позволит обходиться без наушников.

Для работы сервиса потребуется стабильное интернет-соединение со скоростью не ниже 15 Мбит/с. При наличии Wi-Fi пользователи смогут подключаться к нему, в противном случае будет задействована встроенная поддержка сетей 5G.

Технические характеристики встроенного устройства Sony пока не раскрывает. При этом по опубликованным изображениям экран выглядит больше стандартного 8-дюймового дисплея PlayStation Portal.

Ограничением решения может стать зависимость от домашней консоли PS4 или PS5, необходимой для работы Remote Play. В то же время PlayStation Portal как отдельное устройство уже поддерживает доступ к играм PS5, а подписка PlayStation Plus Premium открывает возможность облачного стриминга. Будут ли эти функции доступны в Afeela 1 EV на момент начала продаж, не уточняется.