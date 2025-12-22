Ford объявил об отзыве 270 тысяч электрокаров

Автомобильный концерн Ford сообщил, что вынужден отозвать 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей, которые уже поступили в продажу на территории США. В системе парковки были выявлены неполадки, которые приводили к самопроизвольному движению автомобилей.

Как сообщило новостное агентство apnews.com, отзывная кампания затронет модели F-150 Lightning BEV, 2024-2026 Mustang Mach-E и 2025-2026 Maverick, которые производились с 2022 года. Замена программного обеспечения парковочного модуля будет совершенно бесплатной.

