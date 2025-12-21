Южнокорейский автогигант зарегистрировал в России 36 товарных знаков

Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в РФ 36 товарных знаков в период с ноября по декабрь 2025 года, пишет ТАСС.

Напомним, что Hyundai владела автозаводом в Санкт-Петербурге, однако в марте 2022 года производство было остановлено из-за проблем с поставками комплектующих.

По данным агентства, среди зарегистрированных товарных знаков — Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran. Заявки на регистрацию знаков были поданы в Роспатент в июле - сентябре 2024 года из Южной Кореи.

Большинство товарных знаков регистрируются по классам № 12 и № 35 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, различные виды автомобилей и запчастей к ним.

Ранее автогигант зарегистрировал в РФ десять товарных знаков, среди которых, в том числе, Hyundai Solati, Atos и Porter, уточнили журналисты.

Дата истечения действия товарных знаков — 10 лет с момента подачи заявки, следует из данных службы.

По мнению автоэкспертов, группа не планирует в ближайшие годы возвращаться на российский рынок. Шаги по регистрации товарных знаков обусловлены желанием компании защитить их от сторонних производителей, не допустить того, чтобы сторонние площадки выпускали машины под брендом автогиганта.

Ранее сообщалось, что группа АГР выпустила тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC на бывшем заводе Hyundai в Петербурге.