В РФ зарегистрированы первые два кроссовера Voyah Taishan перед стартом продаж

В России отмечены первые регистрации кроссоверов Voyah Taishan. Эти данные были получены из ноябрьской статистики постановок на учёт.

Это первые официальные случаи регистрации новой модели на российском рынке.

Скорее всего, автомобили предназначены для презентации модели, которая состоялась 18 ноября. Ранее аналогичную практику применяли другие бренды, оформляя демонстрационные или предсерийные машины перед стартом продаж.

Voyah Taishan – это крупный гибридный кроссовер с размерами 5230х2025х1817 мм и колёсной базой 3120 мм.

В Китае цена на модель составляет от 379,9 до 509,9 тысяч юаней, что соответствует 4,33–5,81 миллиона рублей. Официальные продажи Voyah Taishan в России намечены на первый квартал 2026 года.