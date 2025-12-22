Прототип "Москвича М90" прошел краш-тест

Кроссовер MG QS, который в России появится в продаже как "Москвич М90", успешно прошел испытания на безопасность по методике австралийской независимой организации ANCAP.

© Российская Газета

Наивысший результат автомобиль показал в категории защиты взрослых пассажиров - 88%. Уровень безопасности детей оценен в 86%. За работу систем активной безопасности модель получила 80%.

Наименьший показатель зафиксирован в категории защиты уязвимых участников дорожного движения - пешеходов - 76%, что, впрочем, соответствует средним значениям для сегмента.

Итоговый результат - 4 звезды ANCAP.

"Москвич М90" - крупный кроссовер длиной около пяти метров и колесной базой 2915 мм. Известно, что в РФ модель предложат с 2-литровым двигателем, АКП и системой полного привода.

Наряду с этой новинкой "Москвич" выведет еще один кроссовер - компактный "Москвич М70". В его основе - MG HS второго поколения длиной 4655 мм и колесной базой 2765 мм. В России его можно будет купить с моторами 1,5 и 2,0 литра и 9-ступенчатым "автоматом", привод - передний. В будущем появятся версии с полным приводом.

Старт производства "Москвич М70" и "Москвич М90" был объявлен на прошлой неделе.