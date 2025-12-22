Новый Mercedes-Benz CLA получил китайский мотор

Mercedes-Benz CLA 220 оснащен двигателем M252, разработанным совместно с Geely

Компания Mercedes-Benz представила подробности о силовой установке своего гибридного седана CLA 220 2026 года.

Информация о двигателе была впервые обнародована в 2025 году. Mercedes-Benz подтвердил, что совместно разработанный с Geely двигатель будет производиться в Китае.

1,5-литровый турбированный двигатель M252, используемый в гибриде CLA 220, создан при поддержке обеих компаний. Mercedes-Benz отвечал за архитектуру и проектные стандарты, а Geely занимался инженерной разработкой и производством в Китае.

Двигатель M252 является частью модульного семейства Mercedes-Benz (FAME) и использует технологию цикла Миллера, а также интегрированный выпускной коллектор. Эта конфигурация снижает турболаг, ускоряет прогрев катализатора и помогает экономить топливо. Мощность двигателя составляет 188 лошадиных сил, он работает вместе с электродвигателем.

48-вольтовая гибридная система включает 30-сильный электродвигатель с крутящим моментом 200 Нм и подключена к компактной батарее емкостью 1,3 кВтч. Автомобиль может работать на электротяге при потребности в мощности до 27 лошадиных сил и поддерживает движение накатом до 97 км/ч. Рекуперация энергии осуществляется на всех восьми передачах с максимальной мощностью в 25 кВт, что улучшает энергетическую эффективность.

Суммарная мощность гибридной системы достигает 208 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент составляет 380 Нм. CLA 220 весит около 1630 килограммов и разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды, при этом максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 210 км/ч.