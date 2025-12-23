Toyota продлила права на товарный знак Camry в России до 2035 года

Компания Toyota, которая прекратила официальные продажи автомобилей в России в 2022 году, зарегистрировала в стране товарный знак с названием популярного седана Camry.

Соответствующие данные содержатся в открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация была завершена 23 декабря 2025 года.

Правообладателем указана "Тойота Дзидося Кабусики Кайся" (Toyota Motor Corporation). Срок действия исключительного права по товарному знаку установлен до 31 марта 2035 года. Марка зарегистрирована в классе № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает легковые автомобили.

Напомним, в сентябре 2022 года Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. С тех пор японская компания подала в Роспатент уже более сотни заявок на регистрацию различных товарных знаков в России. В прошлый раз "РГ" сообщала о регистрации Land Cruiser Prado и ряда других наименований.

Эксперты "РГ" напоминают, что подача заявок не свидетельствует о подготовке Toyota к возвращению на наш рынок, но не исключает такого развития событий. Скорее всего, на данный момент регистрация носит превентивный характер и является гарантией, что никто не воспользуется ими в отсутствие компании.