В компании JAC рассказали о новинках для России в 2026 году

В компании JAC рассказали "Российской газете" о том, какие новинки привезут в Россию в 2026 году.

© Пресс-служба JAC

"В январе будет обновление у пикапа Т9 - версия с подвеской Multilink. В третьем квартале выйдет внедорожник JS9", - отметили в пресс-службе китайского бренда.

Напомним, что JAC T9 TDi оснащен турбодизелем объемом 2,0 литра и мощностью 163 л.с. (410 Нм). В паре с ним работает 8-ступенчатая АКП, привод - полный, с двухступенчатой раздаточной коробкой. Есть и бензиновая версия пикапа (2,0 литра, 224 л.с.). Минимальная стоимость модели - от 3 649 000 рублей.

Что касается JS9, то предполагается, что у внедорожника под капотом будет турбированный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра (мощность силового агрегата могут снизить до 200 л.с.). Коробка - восьмиступенчатый "автомат". Автомобиль должен получить полный привод с несколькими режимами работы для разных дорожных условий.

Ранее "РГ" сообщала, что в России начались продажи минивэна JAC RF8.