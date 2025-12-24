Роскошный кроссовер Rox Adamas прошел сертификацию для продажи в России

Новый кроссовер Rox Adamas получил ОТТС для продаж в России. Модель представляет собой обновлённую версию внедорожника 01, уже доступного на российском рынке. Представители бренда сообщили, что Rox Adamas станет первой моделью марки, локализованной для России.

© Rox Adamas

Rox Motor объявила о получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для своего нового флагманского внедорожника. В пресс-релизе компании указано:«Документ подтверждает полное соответствие модели требованиям технического регламента и открывает путь к официальным поставкам и продажам на территории России».

В российском представительстве Rox Motor уточнили, что в начале 2026 года будет принято решение о локализации автомобиля.«Rox Adamas станет первой моделью Rox Motor, которая будет локализована в России. На первом этапе планируется крупноузловая сборка, а уже в 2026 году предполагается переход к мелкоузловой сборке с использованием российских комплектующих», — отметила Екатерина Зарубина, директор департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor в Sinomach Auto.

Компания подчеркивает, что Rox Adamas по сути является обновлённой версией внедорожника 01. В Rox Motor сравнивают новинку с премиальной модификацией Range Rover Autobiography, позиционируя её как роскошную альтернативу на рынке.