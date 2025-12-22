Москвичам назвали время пика транспортной загруженности перед праздниками

Самым напряженным для столичных дорог будет период с 22 по 28 декабря, сообщают аналитики ЦОДД. Пик пробок придется на 24-26 декабря.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы, в пиковые дни число машин на улицах вырастет на 60 тыс. по сравнению с ноябрем и превысит 2,9 млн.

"Главными точками притяжения автомобилистов в предпраздничные дни станут торговые центры. Ситуационный центр ЦОДД круглосуточно следит за обстановкой на дорогах столицы", - уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Также на загруженность дорог могут повлиять снегопады. Поэтому использовать в эти дни лучше городской транспорт.