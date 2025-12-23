Водителей должны избавить от некачественной «незамерзайки»

Запрещенная «незамерзайка» не исчезнет с рынка в один момент, на этот процесс нужно время, рассказал глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН.

© nsn.fm

Несмотря на действующий в России уже более четверти века запрет на производство и продажу «незамерзаек» с метанолом, такие жидкости по-прежнему находятся в свободном доступе. Метиловый спирт был обнаружен экспертами специализированной лаборатории в трех из семи образцов стеклоомывателей. Об этом сообщили «Известия». Валько подчеркнул, что это временная ситуация.

«Я думаю, что маркировка “Честный знак” со временем поможет исправить ситуацию с теми товарами и продуктами, которые производятся на рынке. Вопрос борьбы с контрафактом — это вопрос времени. Есть инновационные процессы, которые не решаются по нашему хотению. Безопаснее всего покупать автомобильные жидкости на автозаправках. А на маркетплейсах неизвестно, что они туда зальют. Это не один склад и не один контролер. Это тысячи продавцов, поэтому советовать тут не могу», — отметил он.

В свою очередь, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в разговоре с НСН усомнился, что такие «незамерзайки» исчезнут, но посоветовал не покупать их за пределами фирменных магазинов.

«У нас нельзя и наркотики распространять, печатать фальшивые деньги, также и продают не маркированную "незамерзайку". Для борьбы с этим есть Роспотребнадзор и служба по борьбе с экономическими преступлениями. Покупать такие жидкости нужно только в фирменных магазинах», — указал он.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в эфире НСН призвал узаконить дорожные «незамерзайки» за 100 рублей.