«КАМАЗ» не увидел предпосылок для оживления продаж грузовиков в России

В 2026 году суммарные объемы продаж тяжелых грузовиков в России останутся на уровне 2025-го. Об этом заявил глава концерна «КАМАЗ» Сергей Когогин, его слова приводит корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

В январе-декабре продажи тягачей в России, по его данным, упадут более чем на 50 процентов. Основной удар придется по иностранным участникам рынка, реализация транспортных средств которых сократится на 60-70 процентов, пояснил Когогин. В самом «КАМАЗе», в свою очередь, ожидают падения продаж своих грузовиков на 20 процентов.

В настоящее время весомых предпосылок для оживления реализации в этом сегменте российского авторынка нет, посетовал руководитель концерна. Согласно прогнозу Когогина, в следующем году совокупные продажи тяжелых грузовиков в стране останутся на уровне примерно в 52-55 тысяч единиц. «В 2026 году негативный сценарий 2025-го, вероятно, повторится», — констатировал глава компании.

Глубокий кризис, затронувший все ключевые сегменты российского авторынка, сохранялся на протяжении всего 2025 года. Тяжелые грузовики стали одними из самых пострадавших среди всех видов транспортных средств. Обрушение продаж в этом секторе аналитики связывали с рядом факторов. К числу основных причин эксперты относили резкое снижение спроса на логистику, удорожание грузовиков и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, которая снизила доступность лизинга для малого и среднего бизнеса.

На фоне проблем с реализацией и роста издержек руководству «КАМАЗа» пришлось временно переводить сотрудников на четырехдневку. Кризисная ситуация на отечественном логистическом рынке, прогнозируют в отраслевой ассоциации «АвтоГрузЭкс», продлится как минимум до конца этого года. Ожидать постепенного оживления сегмента стоит не раньше 2026-го.