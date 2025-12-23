Наказывать за парковку на инвалидном месте предложено региональным властям

Право штрафовать автовладельцев и эвакуировать их машины, которые незаконно занимают парковочные места для инвалидов, предложили депутаты передать региональным властям. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Он администрирование таких дел передает из ГИБДД на местный уровень.

За соблюдением Правил дорожного движения у нас следят сотрудники Госавтоинспекции. Но по некоторым составам, а именно: по нарушениям правил парковки и стоянки, полномочия, по специальному соглашению между МВД и регионами, по привлечению нарушителей к ответственности переданы местным властям. Но только в городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также в Московской области. Так, в Москве этим занимается МАДИ. Всех, кто встал под знаком "Остановка запрещена", оформляют и отправляют на штрафстоянки представители именно этого ведомства.

Но за нарушением парковки на инвалидных местах следят по-прежнему сотрудники ГИБДД. И региональные власти даже федеральных городов с такими нарушителями ничего сделать не могут. Однако сотрудников ГИБДД на все подобные нарушения не хватает, как считают авторы законопроекта. Поэтому инвалидные парковки заняты. А инвалидам приходится парковаться на платных местах или на огромном расстоянии от того места, куда им нужно.

Кстати, достаточной мерой, чтобы занять инвалидную парковку безнаказанно, является знак "Инвалид" на машине, который можно купить в любом автомагазине или на заправке. Согласно Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации, законность установки знака должна быть подтверждена внесением в реестр инвалидных машин. Но этот реестр никто сейчас не проверяет. Для этого нет ни соответствующего пункта в правилах, ни требований в обязанностях сотрудника ГИБДД.

Если состоится передача полномочий, то судебная система столкнется с валом обжалований. По правилам важно, чтобы был знак "Инвалид". Нет его - наказание и эвакуация. Но сейчас многие попадают на то, что и знак есть, просто его не видно с первого раза, и в реестр машина внесена. А так как знак с первого раза не виден - машина отправляется на штрафстоянку. А потом возникают судебные споры. Тем более что пострадавшему выставляются не только штраф, но и затраты на эвакуацию авто, а также за хранение автомобиля.

Это может стать довольно высокой статьей пополнения бюджета региона. Раз уж с мнимыми инвалидами никто не борется.

Но правительство посчитало, что посылы этого законопроекта не подтверждены статистическими данными о том, что положение водителей-инвалидов или тех, кто перевозит инвалидов, ухудшилось. А передача полномочий повлечет за собой трансформацию контроля с передачей его регионам, что повлечет негативные последствия. Грубо говоря, в каждом регионе - свои законы. Да и нет у регионов технической возможности обеспечить такой контроль, посчитали в правительстве.

Есть еще одна тонкость. Кого наказывать за нарушение? Водителя, который привез инвалида по месту назначения, но сам не инвалид? Или водителя, который приехал забрать инвалида?