В Беларуси начались продажи бюджетного электромобиля от Geely

Дилеры Беларуси начали принимать предварительные заказы на компактный электрохетчбэк Geely EX2.

По данным "Газеты.Ru", стоимость базовой версии модели составит 44,9 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,2 млн российских рублей.

Под капотом электрохетчбека установлен единственный электромотор мощностью 116 лошадиных сил. Емкость литий-железо-фосфатной батареи составляет 39,4 кВт⋅ч, что обеспечивает дальность пробега до 395 километров на одном заряде. Максимальная скорость автомобиля достигает 130 километров в час.

Geely EX2 имеет компактные габариты: 4135 мм в длину, 1805 мм в ширину и 1580 мм в высоту. В стандартное оснащение входят системы помощи водителю, мультимедийная система, климат-контроль и подогрев сидений.

