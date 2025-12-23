В Оренбурге по нацпроекту закупили 80 новых автобусов

В Оренбурге подвели итоги 2025 года в сфере обновления пассажирского транспорта. В областной центр прибыли 80 новых автобусов среднего класса марки "Симаз" – это весь объем, запланированный к поставке на текущий год.

Напомним, что парк общественного транспорта обновляется в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни", пришедшего на смену "Безопасным и качественным дорогам".

Новые автобусы в Оренбург поставлялись поэтапно при поддержке губернатора области Евгения Солнцева.

Все транспортные средства прошли обязательное техническое обслуживание, зарегистрированы и уже обслуживают жителей города на муниципальных маршрутах. Машины задействованы на наиболее загруженных направлениях города, где наблюдается высокий спрос на общественный транспорт. Они работают на следующих маршрутах по регулируемым тарифам: №19, 23, 24, 46, 47, 48, 90.

Каждый автобус рассчитан на 62 пассажира, 22 места - сидячие. Транспорт оснащен кондиционерами, USB-разъемами для зарядки устройств, системой видеонаблюдения, платформой для удобства маломобильных пассажиров, терминалами бесконтактной оплаты проезда (валидаторы на входе), терминалом для оплаты наличными у водителя.

Новые автобусы зарекомендовали себя как надежные и безопасные. Горожане уже оценили их удобство и комфорт.