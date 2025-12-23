Что ему подарить? Автомобили тоже получают подарки
РОМИР: каждый пятый россиянин дарит подарок своему автомобилю к Новому году
Новый год для многих россиян начинается с приведения в порядок не только дома, но и своего автомобиля.
Согласно исследованию РОМИР, автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения, превратившись в уютное пространство, где хочется чувствовать праздник.
Особенно это актуально в регионах с долгой снежной зимой, где машина становится верным спутником в поездках.
Почти каждый третий автовладелец в России (34%) накануне праздников обязательно моет и чистит свою машину, создавая особую предновогоднюю атмосферу. Лидерами по подготовке стали жители Сибири: здесь к уборке в салоне и кузове приступают 57% водителей.
Не отстает Сибирь и в вопросе украшений: 38% местных автовладельцев добавляют своему авто праздничного лоска с помощью наклеек, ароматизаторов или тематических чехлов, что вдвое выше среднероссийского показателя (19%).
Но и на этом праздник не заканчивается. Многие рассматривают авто как полноценного участника торжества, которому тоже можно сделать подарок. Почти каждый пятый россиянин (19%) планирует порадовать свою машину полезным аксессуаром или новой опцией. В Сибирском федеральном округе такой «новогодний подарок» автомобилю готовит почти каждый третий владелец (31%).
Исследование проведено в ноябре 2025 года среди 1500 респондентов по всей стране.