Идет подготовка к началу продаж Rox Adamas

Компания Rox Motor объявила о получении одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для своего нового флагманского внедорожника Rox Adamas. Это означает, что модель официально разрешена к импорту и продаже на российском рынке.

© Российская Газета

Rox Adamas - это обновленная версия популярного внедорожника 01, которая позиционируется как аналог премиальной версии Range Rover Autobiography. Новинка уже вызвала большой интерес среди автолюбителей благодаря своим техническим характеристикам и дизайну.

Как и у Rox 01, Rox Adamas оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов, которые выдают 476 лошадиных сил и обеспечивают полный привод. Однако Adamas получит важные технические доработки, включая пневмоподвеску, новый ДВС-генератор и усиленную защиту батареи.

Внешне Rox Adamas отличается переработанной решеткой радиатора, новыми бамперами, стильным дизайном колесных дисков и пятой дверью. Внутри автомобиль выполнен с использованием премиальных материалов, а новые цвета отделки (фиолетовый и оранжевый) придают ему уникальный и современный вид. Компоновка салона изменена на схему 2-3-2 с диваном на втором ряду, что обеспечивает максимальный комфорт для всех пассажиров.

Список опций также был расширен: добавлены доводчики дверей, боковые подушки безопасности для второго ряда и обновленное ПО медиасистемы. Ожидается, что цена на Rox Adamas будет выше, чем на Rox 01.

Кроме того, представители Rox Motor планируют рассмотреть возможность локализации производства в РФ в начале 2026 года.

Директор департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor в Sinomach Auto Екатерина Зарубина подтвердила, что Rox Adamas станет первой моделью бренда, выпускаемой в России. На начальном этапе будет использоваться крупноузловая сборка, а к 2026 году планируется переход на мелкоузловую сборку с применением компонентов от отечественных производителей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что внедорожник BAW 212 получил ОТТС для рынка РФ.