Leapmotor готовит три европейские премьеры на Brussels Motor Show 2026

Китайский бренд Leapmotor намерен резко усилить своё присутствие в Европе и выбрал для этого одну из самых заметных площадок — автосалон Brussels Motor Show 2026. В рамках выставки компания анонсировала сразу три ключевых события: европейскую премьеру электрического кроссовера B03X, первое публичное раскрытие интерьера хэтчбека B05 и официальный запуск на европейском рынке гибридной модели B10 Hybrid EV с системой увеличителя хода, пишет SPEEDME.RU.

© Leapmotor

Главной новинкой станет Leapmotor B03X — полностью электрический кроссовер B-сегмента, построенный на новой глобальной платформе марки. По предварительным данным, длина модели превысит 4,2 метра, ширина составит около 1,8 метра, высота — примерно 1,6 метра, а колёсная база будет более 2,6 метра. Такой формат предполагает акцент на просторный салон при относительно компактных внешних габаритах, что особенно важно для европейских городов.

В Leapmotor подчёркивают внимание к аэродинамике: заявленный коэффициент сопротивления воздуха около 0,26. Дизайн включает полускрытые дверные ручки, «парящую» крышу, полностью светодиодную оптику и 18-дюймовые колёса. Также обещан современный набор систем помощи водителю и модульная архитектура, позволяющая гибко формировать линейку версий и уровней оснащения под разные рынки.

Не менее важной частью экспозиции станет B10 Hybrid EV в формате REEV. В этой конфигурации бензиновый двигатель не связан напрямую с колёсами и используется исключительно как генератор для подзарядки батареи. Такой подход позволяет сохранить электрический характер езды в городе и одновременно снять проблему дальних поездок в регионах с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой. Для европейских покупателей это может стать практичным компромиссом между чистым электромобилем и классическим гибридом.

Дополнительно Leapmotor покажет интерьер хэтчбека B05, который станет ещё одним элементом будущей европейской линейки. В контексте авто 2026 стратегия бренда выглядит прагматичной: одновременно предложить компактный электрокроссовер, доступный хэтчбек и гибридное решение для тех, кто пока не готов полностью перейти на EV.