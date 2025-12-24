На рынке Нидерландов дебютировал новый гибридный кроссовер KGM Actyon — имя из эпохи SsangYong возвращается и расширяет линейку бренда, известного по Rexton, Torres и электрическому пикапу Musso EV; об этом сообщает издание 32cars.ru.

© KGM Actyon Hybrid

Модель построена на платформе Torres и унаследовала колесную базу 2,68 м. При длине 4,74 м она на 4 см длиннее Torres. Внешне Actyon делает ставку на более купеобразный силуэт, а в иерархии KGM располагается на ступень выше. Такой профиль обычно добавляет динамики облику и подчеркивает более высокий статус в семействе.

Силовая установка полностью повторяет Torres Hybrid: бензиновый 1.5 T-GDI работает в паре с электромотором, суммарная отдача — 204 л.с. Подробности о типе трансмиссии и запасе хода на электротяге не раскрываются; складывается впечатление, что акцент сделан на общей мощности и балансе эффективности.

В Нидерландах KGM Actyon Hybrid предложен в двух комплектациях: Platinum за 46 990 евро (4,42 млн рублей) и более оснащенная Titanium за 49 490 евро (4,7 млн рублей по актуальному курсу). Такой ценовой шаг выглядит рассчитанным на верхние слои класса, но без захода в премиум, что может привлечь прагматичных покупателей, ищущих свежий дизайн и знакомую технику.