Чем вызван рост автомобильного рынка РФ

«Автостат»: дилеры раскрыли причины роста российского авторынка в ноябре

Согласно данным «Автостата», российский авторынок в ноябре продемонстрировал положительный результат, впервые за 10 месяцев показав рост. В последний месяц осени было реализовано 127 900 новых автомобилей, что на 23% меньше по сравнению с октябрем, но на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что рост продаж связан с увеличением утильсбора, а его повышение с 1 декабря вызвало увеличение спроса и продаж. Также на рынок положительно повлияли государственные программы и улучшение условий кредитования после снижения ключевой ставки ЦБ.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что дефицит автомобилей по многим брендам продолжает оказывать влияние. Некоторые дилеры справились с нехваткой машин, но общий дефицит все еще ощущается.

Исполнительный директор РОАД Олег Баринов добавил, что рост продаж в ноябре объясняется желанием покупателей приобрести автомобили до повышения утильсбора.

Однако авторынок продолжает сталкиваться с проблемами, такими как высокая ключевая ставка, ограниченная доступность автокредитов, рост логистических расходов и постепенное насыщение рынка.

