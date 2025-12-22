Китайский автопроизводитель Dongfeng отозвал в России 12 914 седельных тягачей по причине несоответствия предписаниям правил.

Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

— Отзыву подлежат 9 308 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 года по 11 июля 2025 года с VIN-кодами согласно приложению, а также 3606 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), еще не реализованных, — передает ТАСС.

12 декабря в Росстандарте сообщили, что компания «Автоваз» отозвала 33 450 автомобилей Lada Granta, проданных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Специалисты проведут диагностику одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента и при необходимости заменят деталь.

2 июня стало известно, что российское представительство южнокорейского автоконцерна Kia отозвало 55,3 тысячи автомобилей из-за риска короткого замыкания на плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке машин. Концерн отозвал модели Kia Sorento, Soul и Cerato, которые были выпущены и проданы с 2010-го по 2016 год.