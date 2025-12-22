Сертификация прошла: УАЗ получил ОТТС на дизельный грузовик "Профи"

УАЗ сертифицировал дизельную версию модели "Профи". Этот автомобиль оснащен двухлитровым четырехцилиндровым двигателем с индексом "Соллерс-55001", разработанным компанией JAC, который развивает максимальную мощность 136 лошадиных сил. Производство этих двигателей осуществляется на елабужской площадке компании Sollers.

В сочетании с новым силовым агрегатом работает шестиступенчатая механическая коробка передач от ООО "Соллерс ПТ".

Следует отметить, что дизельный двигатель доступен только для заднеприводных версий "Профи". Полноприводные модификации по-прежнему будут оснащаться двигателем ЗМЗ-409 в различных модификациях.

