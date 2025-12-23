BMW подала патент на систему блокировки запуска автомобиля при выявлении алкоголя

Компания BMW подала патент во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности, в котором предложила связать цифровой ключ автомобиля с алкотестером. Благодаря такой технологии машина будет блокироваться до начала поездки, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Autoblog.

© m24.ru

В описании патента отмечается, что перед началом движения водитель должен будет пройти дыхательный тест. В случае если уровень алкоголя превышает допустимую норму, автомобиль заблокируется. При этом система может разрешить доступ к мультимедиа и климату.

Как подчеркнуло издание, подобная технология способна изменить требования к страховке, корпоративным автопаркам и каршерингу, где контроль поведения водителя оказывает влияние на экономику сервиса и уровень рисков. Цифровой ключ будет интегрирован в экосистему смартфона и автомобиля.

Среди преимуществ решения авторы материала указали снижение количества ДТП по вине нетрезвых водителей, интеграцию с уже существующими цифровыми ключами, возможность применять климат и мультимедиа без движения.

При этом в ограничениях и рисках они назвали вопросы конфиденциальности и хранения информации, потенциальное воздействие на страховые взносы, а также зависимость от корректной работы электроники и датчиков.

Ранее Верховный суд России утвердил запрет на управление автомобилем после употребления катинонов. Инстанция рассматривала дело водителя, который был оштрафован за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза выявила в его крови синтетические катиноны. Суд пояснил, что они относятся к числу психотропных веществ.

"Московский патруль": ГИБДД провела рейд по выявлению нетрезвых водителей