«Стеллар Мотор Рус» отозвала почти 4 тыс. автомобилей Foton в России

Компания «Стеллар Мотор Рус», которая представляет китайскую марку Foton в России, объявила об отзыве свыше 3,9 тысяч грузовых автомобилей модели Aumark M4L из-за нарушений в документации.

Отзыв вызван расхождением между заявленной мощностью мотора и данными, указанными на табличке производителя.

В отзывах участвуют 3488 шасси Aumark M4L, проданных с 2022 по 2025 год, а также 446 шасси, произведённых в период с 2022 по 2024 годы, которые еще не были проданы. Работы по устранению нарушений будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей.

