Шапринский: Наибольший интерес у покупателей Lada Iskra вызывают седан и универсал SW Cross
Стали известны самые популярные версии новой Lada Iskra
Коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский заявил, что наибольший интерес у покупателей LADA Iskra вызывают два типа кузова: седан и универсал SW Cross. Клиенты предпочитают механическую коробку передач.
Эти варианты составляют 84% от всех проданных автомобилей данной модели. Оставшиеся 16% приходятся на универсал SW.
Шапринский также добавил, что покупатели предпочитают механическую коробку передач автоматической. Две трети клиентов выбирают машины с механической трансмиссией, сообщает «Автостат».
87% сделок заключаются на модели Iskra с двигателем мощностью 106 лошадиных сил. Автомобили с двигателем 90 л.с. составляют только 13% от всех продаж.
Отметим, что Lada Iskra представлена в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал.