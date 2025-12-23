Цены за техосмотр в большинстве регионов вырастут с 1 января

Стоимость техосмотра вырастет. В среднем на 9,7%. Где-то больше, где-то меньше. Региональные власти начали публиковать нормативные акты с утверждением новой стоимости этой услуги. Еще не все регионы успели утвердить тарифы. Традиционно, некоторые из них установят их задним числом. Но уже можно оценить картину.

© Российская Газета

В соответствии с ныне действующей методикой, установленной Федеральной антимонопольной службой, операторы техосмотра должны были подать с 1 июля по 1 августа свои подтвержденные расходы, включая зарплаты. Если такие заявления направит более половины операторов, то новые тарифы на следующий год на ТО будут устанавливаться исходя из полученных данных. Если данные предоставят менее половины операторов регионов, тариф будет корректироваться с учетом инфляции.

Однако, как показала практика, операторы не спешат подавать данные о своих расходах. Но даже при этих условиях региональные власти повышают тариф больше, чем на уровень инфляции. Например, сейчас инфляция составляет около 7,4%, а тариф в среднем подняли на 9,7%.

Так, например, для Москвы он вырос с 1182 до 1295 рублей. В Московской области - с 1130 до 1238 рублей. Самая большая разница в нынешнем и будущем тарифе отметилась в Забайкальском крае - 31,5%. Там тарифы выросли с 1098 до 1444 рублей.

Однако поможет ли такая тарификация выжить пунктам техосмотра? Как рассказал "РГ" гендиректор одного из операторов ТО Андрей Мозгин, с одной стороны прибавляют, с другой наоборот. С 1 января увеличивается НДС. Если раньше у этого оператора была нулевая ставка,то теперь будет 5%. За каждую операцию.

"Кроме того, увеличиваются требования к выплатам за работников в страховые фонды, - поясняет Андрей Мозгин. - С нынешних 15% до 30%. Все это расходы оператора. Зарплату сотрудникам сокращать нельзя - уйдут. Приходится работать себе в убыток".

А есть еще предприятия, которые занимаются не только техосмотром, но и, например, ремонтом автомобилей. Для них НДС станет 22%.

Казалось бы, самый простой вариант свернуть бизнес, закрыться или переквалифицироваться. Но у многих операторов ТО заключены госконтракты на обслуживание парков различных ведомств, на проверку автобусов. И если техосмотр легковушек и грузовиков проводится только экспертом-техником, то в техосмотре автобусов принимает участие сотрудник Госавтоинспекции. А просто так от такого госконтракта не откажешься.

Напомним, с 1 сентября этого года начала взиматься новая пошлина за внесение информации о ТО в Единую автоматическую информационную систему ТО в размере 500 рублей. С трудом пришли к решению, что это дополнительный сбор не с оператора техосмотра, а с автовладельца. Пока он его не оплатит, диагностической карты в системе не будет. А значит не будет и техосмотра.

Также стоит напомнить, что сейчас проходить техосмотр в установленные сроки должны машины юридических лиц, грузовики и автобусы. Частные машины освобождены от этой процедуры до момента перепродажи (если машине больше 4 лет) или внесения изменений в конструкцию.

Однако ранее пункты техосмотра были переполнены. И за счет массового потока удавалось держать цены. А теперь максимальная загрузка пунктов ТО не превышает 2/3. И это в лучшем случае.

Сейчас ФАС разрабатывает новые рекомендации по установлению тарифов для ТО. Но пока не видно даже предполагаемых итогов. Стало известно, что предлагается снизить долю операторов, которые подают свои расчеты расходов в регионе с 50% до 35%. Что это даст - неизвестно.