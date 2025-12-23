В РФ продают редкий ГАЗ-3111 с "вечным" мотором Toyota

Как выяснила "Российская газета", в Ставропольском крае выставлен на продажу редкий седан ГАЗ-3111 - одна из самых малотиражных моделей в истории Горьковского автозавода. Особенность автомобиля заключается в силовом агрегате: вместо штатного российского двигателя он оснащен бензиновым мотором Toyota 3RZ-FE.

© Российская Газета

ГАЗ-3111 выпускался в начале 2000-х годов ограниченной серией. По различным оценкам, общий тираж модели составил около 420-430 экземпляров, при этом подавляющее большинство машин оснащалось двигателем ЗМЗ-406.

Версии с японским мотором Toyota 3RZ-FE собирались в единичных количествах сторонними структурами - по открытым данным, таких автомобилей было произведено не более 15, но продавец заявляет, что тираж составил менее десятка.

Представленный экземпляр доработан компанией "Техносервис" и оснащен 2,7-литровым атмосферным двигателем Toyota мощностью около 170 л.с., работающим в паре с механической коробкой передач. При этом в документах мощность ниже - 90 л.с., что выгодно с точки зрения налогообложения.

В перечне оснащения также указаны гидроусилитель руля с рейкой ZF и люк.

Автомобиль окрашен в цвет "Жасмин" и, по заявлению продавца, находится в хорошем состоянии.

Стоимость редкой "Волги" составляет 1,5 млн рублей.

ГАЗ-3111 изначально задумывался как имиджевый флагман марки и должен был стать преемником классических "Волг", однако из-за высокой себестоимости и организационных проблем проект так и не стал массовым. Сегодня такие автомобили представляют интерес преимущественно для коллекционеров и энтузиастов редкой отечественной техники.

Ранее "РГ" рассказывала о проекте ГАЗ-НАМИ "Волга-Престиж".