В РФ продают Volkswagen T-Cross от 1,8 млн рублей

В РФ начались продажи новых Volkswagen T-Cross по цене от 1,8 млн рублей

В России начались продажи Volkswagen T-Cross. Минимальная цена составляет 1,8 млн рублей.

Две компании из Владивостока предлагают привезти автомобиль за цену от 1 800 000 рублей. Одна из них доставит праворульный вариант из Японии, а другая – леворульный из Китая.

Оба автомобиля оснащены тканевой обивкой, медиасистемой с крупным экраном, цифровой панелью, мультирулем и кондиционером. Японская модель предлагает 1,0-литровый 116-сильный турбомотор TSI с 7-ступенчатым роботом DSG, тогда как китайская версия имеет 1,5-литровый 110-сильный атмосферный двигатель с классическим 6-ступенчатым автоматом.

В Москве есть предложение на леворульный 110-сильный T-Cross с кондиционером за 2 015 000 рублей. В Владивостоке доступен вариант с более дорогой отделкой за 2 434 000 рублей.

«Китайский» Volkswagen T-Cross создан на платформе MQB A0, аналогичной «бюджетникам» Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Его размеры: длина – 4218 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1599 мм, колесная база – 2651 мм.

