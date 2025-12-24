Презентация кроссовера Jaecoo J6 прошла в России

На презентации в Москве компания Jaecoo впервые официально представила свою начальную модель, компактный кроссовер J6, и рассказала интересные подробности об этой новинке, которая появится в продаже в конце первого или начале второго квартала 2026 года.

Кроссовер Jaecoo J6 при внешних габаритах 4509х1860х1650 мм и колесной базе 2620 мм нацелен на конкуренцию с Belgee X50 и Tenet T4. Геометрическая проходимость по меркам кроссоверов - достойная: угол въезда - 20°, съезда - 30°, глубина преодолеваемого брода - до 600 мм.

Сначала на рынок выйдет переднеприводная версия - с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым преселективным "роботом". Затем в линейку добавят и полноприводный вариант. Он будет оснащаться 150-сильным мотором 1.6 и 7-ступенчатым "роботом". Подвеска полностью независимая.

Внешние дверные ручки - классические, а не утопленные в панелях кузова, как у старших моделей J7 и J8. Багажные направляющие на крыше рассчитаны на максимальную нагрузку до 75 кг. Багажный отсек новинки - один из самых вместительных в классе - 480 л при поднятой и 1180 л при опушенной спинке разрезного дивана. Более 35 вещевых отделений по салону помогут организовать хранение мелочей.

В салоне установлены компактная цифровая "приборка" и вертикальный тачскрин медиацентра с диагональю 13,2 дюйма с разрешением 2К. Селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке. Предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Износостойкая обивка интерьера разрабатывалась с учетом перевозки домашних животных. Для перевозки питомцев предусмотрены также опциональные аксессуары - решетка для заднего ряда и складной пандус в багажнике.

В списке оборудования значатся также выносная внешняя лампа, климат-контроль с "режимом питомцев" (фильтрацией воздуха от шерсти), панорамная крыша с защитой от ультрафиолета и шторкой, управляемой сервоприводом, система панорамного обзора с функцией "прозрачного капота", адаптивный круиз-контроль и набором из 19 интеллектуальных ассистентов водителя.