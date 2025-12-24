Российские автодилеры массово повышают цены на автомобили

На фоне завершения 2025 года российский авторынок демонстрирует устойчивую тенденцию к повсеместному сокращению программ скидок и последующему росту ценников на новые машины. Как отмечают эксперты, если в первой половине декабря корректировка носила точечный характер, то к концу месяца она приобрела всеобщий охват.

«Мы наблюдаем синхронный пересмотр ценовой политики у дилеров различных марок. Фактически это означает завершение периода стимулирующих скидок и переход к новой, более высокой ценовой планке, которая, вероятно, задаст тон началу следующего года», – прокомментировали ситуацию отраслевые аналитики.

Рост затронул все сегменты рынка. В премиуме были скорректированы стоимости ряда комплектаций Hongqi H6 и HS7. «АвтоВАЗ» увеличил цену на коммерческий Largus. Бренд Knewstar, по сути, поднял ценник на модель 001 (аналог Geely Tugella) через уменьшение ранее действовавшей скидки. Аналогичным образом поступил VGV с моделью U70 Pro, где сокращение дисконта также привело к увеличению конечной стоимости для потребителя.

Согласно данным Autonews, наиболее резкий скачок цен отмечен у кроссовера SWM G05 Pro в отдельных комплектациях. Параллельно, уже во второй раз с августа, существенно подорожал электромобиль «Амберавто» А5.

Наряду с этим ряд производителей начал анонсировать автомобили следующего модельного года с пересмотренной стоимостью. Так, Li Auto озвучила цены на машины, запланированные к выпуску в 2025 году. JAC увеличил стоимость модели RF8, относящейся к 2026 модельному году, а Exeed добавил надбавку к кроссоверу RX 2025 года выпуска.

