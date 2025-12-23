В Париже продают "Волгу" за 24 000 евро: за что такие деньги

На одном из популярных сайтов объявлений в Европе в продаже появился уникальный для Франции лот - ГАЗ-24 "Волга" 1976 года выпуска с мизерным пробегом в 2 тысячи километров.

Судя по фотографиям из карточки объявления, машина представляет из себя настоящую "капсулу времени" и находится в превосходном состоянии. Кузов и салон не имеют следов эксплуатации, а на бамперах установлены аутентичные французские номера, которые выдавали на автомобили в начале 1980-х годов.

Стоит отметить, что ГАЗ-24 пользовался популярностью в свое время не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Вполне возможно, данный экземпляр ранее принадлежал дипломатическим ведомствам или был продан на экспорт.

Под капотом "Волги" скрывается 2,4-литровый карбюраторный мотор мощностью 95 лошадиных сил. В паре с силовым агрегатом трудится 4-ступенчатая механическая трансмиссия.

Продавец из Парижа просит за советский седан немалую сумму - 24 000 евро, что эквивалентно 2,3 млн рублей. Однако, учитывая, что количество таких машин в ЕС с каждым годом становится все меньше, можно предположить, что данная цена оправдана, и "Волга" может стать отличным дополнением чьей-то коллекции.

