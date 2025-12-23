Mercedes выплатит 150 млн долларов за дизельгейт

Компания Mercedes-Benz достигла мирового соглашения с властями США на сумму 149,6 миллиона долларов в рамках урегулирования давнего расследования по обвинению в фальсификации данных о выбросах дизельных двигателей. Этот скандал, начавшийся в 2015 году, продолжает вызывать резонанс и, возможно, это не последний его эпизод.

По данным Reuters, немецкий бренд обязуется выплатить штраф в размере 120 миллионов долларов властям США. Еще 29,6 миллиона долларов будут заморожены и уменьшаться на 750 долларов за каждый автомобиль, который компания отремонтирует или выкупит. Эта мера затронет почти 40 тысяч автомобилей, чьи системы очистки выхлопа требуют ремонта, а часть машин будет утилизирована.

Кроме того, компания обязуется выплатить по 2000 долларов каждому владельцу транспортного средства, прошедшего ремонт для снижения уровня выбросов.

Помимо финансовых обязательств, Mercedes-Benz примет ряд мер для предотвращения подобных нарушений в будущем. Представители компании заверили, что выплата не отразится на итоговых годовых показателях концерна.

Разгоревшийся 10 лет назад дизельгейт выявил, что установленное на заводе программное обеспечение скрывало реальный уровень загрязнения и незаконно снижало выбросы во время официальных испытаний. В реальных условиях выхлоп оказался грязнее в 30-40 раз.

Пять лет назад Mercedes-Benz уже выплатил 2,2 миллиарда долларов в рамках урегулирования данного скандала.

