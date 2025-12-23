Прошла презентация четырех новинок от Exeed: одну из них ждут в РФ

Концерн Chery объявил о «перезагрузке» своего премиального бренда Exeed. В рамках этой инициативы планируется добавить в линейку четыре новые модели: два универсала (ES7 GT и ES8) и два больших кроссовера (ET8 и ET9). По данным портала IT Home, все новинки будут гибридами и выйдут на рынок в течение 10–20 месяцев.

Exeed ES7 GT представляет собой первый в истории бренда шутинг-брейк. Этому универсалу обещают спортивные характеристики и четырехмоторную силовую установку, которая позволит разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды и преодолевать расстояние около 1700 километров без дозаправки.

ES8, по предварительным данным, будет иметь меньший запас хода — около 1000 километров, но именно он станет первым автомобилем бренда, который получит твердотельные аккумуляторы Rhino и систему быстрой зарядки. Кроме того, ES8 будет оснащен полноуправляемым шасси и шестипоршневыми тормозными суппортами.

Кроссовер ET8 уже был представлен этой осенью, но теперь он дебютировал с обновленным дизайном, соответствующим новейшей стилистике Exeed. ET9, который обещает быть еще более крупным, будет выделяться задними дверями, открывающимися против хода движения на манер Rolls-Royce. Эта модель также получит управляемые задние колеса, «режим танкового разворота» и генератор кислорода.

Серийное производство и выход новинок на рынок пока не объявлены. Однако уже известно, что кроссовер Exeed ET8 появится в России во второй половине 2026 года.