В РФ сняли с хранения и продают абсолютно новую Lada Priora

Очередная редкая "гостья из прошлого" появилась на одном из автомобильных агрегаторов в России. Владелец из Москвы выставил на продажу абсолютно новую Lada Priora в исключительном состоянии. Несмотря на свой 13-летний возраст, машина выглядит так, будто только вчера покинула стены автосалона и выехала на улицы города. Блестящий кузов, окрашенный в серую эмаль, чистый и опрятный тканевый салон не вызывают нареканий и смотрятся безупречно.

Хозяин "капсулы времени" уверяет, что машина является коллекционным экземпляром и, судя по фотографиям из объявления, нет повода не доверять его словам.

Под капотом "Лады" скрывается самый "слабый" силовой агрегат в линейке - 8-клапанный инжекторный мотор объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил. В паре с ним трудится 5-ступенчатая механическая трансмиссия с приводом на передние колеса.

Продавец просит за машину весьма внушительную сумму - 1,550 млн рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Iskra, однако уверяет, что готов к диалогу с реальным покупателем. Кроме того, он готов рассмотреть обмен на Lada Niva.

