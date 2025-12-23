Легенда 90-х: в РФ продают почти новый Mercedes S600 W140

Спрос на машины из золотой эпохи автомобилестроения неуклонно растет, и каждая новая "капсула времени" из 80-х или 90-х в отличном состоянии становится настоящим сокровищем. На одном из популярных сайтов объявлений в России появился такой раритетный экземпляр - представительский седан Mercedes-Benz W140 в модификации S600 с пробегом всего 12 000 километров.

Mercedes-Benz W140, созданный под руководством знаменитого дизайнера Бруно Сакко, выпускался с 1991 по 1998 годы. Этот автомобиль, благодаря своему элегантному и вневременному дизайну, до сих пор привлекает внимание энтузиастов и коллекционеров.

Владелец из Москвы утверждает, что машина была привезена из Японии и получила все необходимые документы для регистрации. Кузов седана покрыт дорогостоящей защитной пленкой и находится в идеальном состоянии. Пробег подтвержден официальными документами.

Культовый автомобиль с удлиненным кузовом окрашен в темно-синий цвет, а салон отделан светло-серой кожей. В стандартное оснащение входят омыватели фар, 16-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и электропривод задней шторки.

Под капотом скрывается мощный 12-цилиндровый двигатель M120 объемом 6 литров и мощностью 394 лошадиные силы. Коробка передач - 4-ступенчатый "автомат", приводящий в движение задние колеса.

Продавец просит за свою "капсулу времени" баснословную сумму - 18 500 000 рублей. Это сопоставимо с ценой нового премиального внедорожника Lincoln Navigator, которые поставляют в нашу страну путем параллельного импорта.