В Подмосковье выловили 350 таксистов-нелегалов

Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с полицией и службами безопасности аэропортов за год выявили на подконтрольных территориях более 350 таксистов-нелегалов. Наибольшее количество их занималось незаконной деятельностью на территорию аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба регионального транспортного ведомства.

"Сейчас число нелегальных перевозчиков в таксомоторной отрасли на территории аэропортов стало меньше на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. - Мероприятия по пресечению работы нелегальных такси проводятся здесь на ежедневной основе. В результате пассажиры обращаются за услугой к официальным перевозчикам такси, и стоимость поездки становится значительно ниже".

Согласно поправкам в КоАП МО, к ответственности нелегальных перевозчиков могут привлекать специалисты Минтранса Подмосковья. За предложение нелегальных услуг такси в Домодедово, Шереметьево и Жуковском предусмотрены штрафы: 5 тысяч рублей - на граждан, 20 тысяч рублей - на должностных лиц и 50 тысяч рублей - на юридических лиц.

В УРАТК напоминают, что пользоваться услугами нелегалов небезопасно, ибо пассажиры не застрахованы на случай аварии. К тому же официальные таксисты перед выходом на линию должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, а также иметь обязательный трехлетний водительский стаж. Но пассажиру достаточно увидеть, что автомобиль такси соответствует региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой - внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. А в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки.