Водителей будут заочно наказывать за неуплату штрафов

Под руководством Игоря Краснова пленум Верховного суда РФ утвердил ряд важных постановлений. Одно из них разъясняет важные вопросы, связанные с рассмотрением дел о наказаниях за неуплату в установленный срок административного штрафа.

© Российская Газета

Например, разъясняется, что подобные дела должны рассматриваться в личном присутствии гражданина, не заплатившего штраф. Соответственно, правоохранительные органы должны будут обеспечить явку человека. Однако есть исключения: если речь о штрафах за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных камерами, то водителей-неплательщиков могут наказать заочно.

Санкции за неуплату штрафа служат в первую очередь укреплению эффективности системы привлечения к административной ответственности. Просроченная уплата административного штрафа является отдельным правонарушением, подчеркнул в беседе с "РГ" председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Привлечение к ответственности за неуплату штрафа не освобождает от основного наказания, человек должен расплатиться по всем счетам", - отметил он. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев этого года за неуплату административного штрафа были наказаны более 870 тысяч человек.

Пленум ВС разъяснил, что вопрос о назначении наказания должен рассматриваться в личном присутствии гражданина. По словам Владимира Груздева, это связано с тем, что санкция части 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает возможность назначения наказания не только в виде административного штрафа, но и в виде обязательных работ либо административного ареста.

"Дело об административном правонарушении подлежит рассмотрению с участием физического лица, в отношении которого оно возбуждено, в день получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не позднее 48 часов с момента его задержания", - добавил председатель Правления АЮР.

С учетом этого, как сказано в постановлении, при неявке в суд физического лица, в отношении которого возбуждено дело об указанном административном правонарушении, и отсутствии в материалах дела сведений об обстоятельствах, препятствующих назначению административного наказания в виде обязательных работ или административного ареста, протокол об административном правонарушении и другие материалы дела могут быть возвращены судьей в орган, должностное лицо которого составило протокол. Соответственно, правоохранительные органы должны будут обеспечить явку гражданина.

Как рассказал Владимир Груздев, данные правила не распространяются на водителей, нарушения которых зафиксированы видеокамерами. Дело в том, что за административное правонарушение, предусмотренное главой 12 КоАП РФ и зафиксированное с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, не может быть назначено наказание в виде административного ареста. Также КоАП предусматривает, что в таком случае и за неуплату штрафа в срок не может быть назначен административный арест.

"Такое дело подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела. В такой же срок подлежит рассмотрению дело о неуплате штрафа юридическим лицом", - объяснил он.

Также в постановлении пленума ВС указано, какие обстоятельства может принять во внимание суд при решении о признании правонарушения малозначительным. В частности, судья в совокупности с иными установленными обстоятельствами может принять во внимание, что неуплата лицом административного штрафа в установленный срок связана с ошибочно указанными реквизитами либо ввиду неверного указания реквизитов получателя платежа в постановлении, а также - что исполнение лицом обязанности по уплате административного штрафа было осуществлено за пределами установленного срока, но до составления протокола об административном правонарушении, сказал председатель Правления АЮР.

"При назначении лицу административного наказания по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ необходимо учитывать, что размер административного штрафа исчисляется в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, наложенного постановлением о назначении административного наказания, а если такой размер составляет менее одной тысячи рублей, то административный штраф назначается в размере одной тысячи рублей", - добавил он.

Если лицо уплатило административный штраф не в полном объеме, то размер административного штрафа за неуплату подлежит исчислению исходя из всей суммы административного штрафа, наложенного постановлением. Как разъясняет пленум, частичная уплата административного штрафа не свидетельствует об исполнении вынесенного постановления.

Об отсутствии вины могут свидетельствовать не зависящие от воли не уплатившего штраф лица и препятствующие уплате административного штрафа в установленный срок обстоятельства.

"Данные обстоятельства подлежат проверке судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении. Например, как сказано в постановлении, такими обстоятельствами являются длительное нахождение лица на стационарном лечении в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность; нахождение лица на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации; невозможность совершения платежа в связи с неверным указанием в постановлении реквизитов либо нечитаемыми реквизитами при условии, что лицом приняты необходимые меры для их уточнения", - рассказал Владимир Груздев.

Таким образом, если лицо не предпринимало никаких шагов, чтобы уточнить неверные реквизиты, нарушение, выразившееся в неуплате штрафа, может быть признано малозначительным. Если же гражданин принимал соответствующие меры, то его вины в правонарушении вовсе нет.

Как сказано в постановлении, проверяя доводы лица об отсутствии вины в неуплате административного штрафа ввиду наложения ареста на его счета, судье следует устанавливать, приняты ли этим лицом все зависящие от него меры для своевременной уплаты административного штрафа, в том числе для снятия со счетов ареста либо изыскания иных средств в целях своевременного исполнения постановления о назначении административного наказания.