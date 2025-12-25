"Яндекс" хочет отсудить у Land Rover права на название для своих роботов-курьеров

Суд по интеллектуальным правам дал «Яндексу» срок до 10 февраля, чтобы подать иск о досрочном прекращении правовой охраны в России 42 товарных знаков британского автопроизводителя Jaguar Land Rover. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

Это необходимо для регистрации собственных брендов: «Яндекс Ровер», Yandex Rover и Rover.

Отмечается, что «Яндекс» хочет таким образом защитить название своего робота-курьера «Яндекс Ровер», представленного в 2019 году. Компания планирует выпустить до 20 тыс. таких роботов к концу 2027 года.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.