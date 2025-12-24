Европейский авторынок идет в рост: Volkswagen в лидерах

В ноябре 2025 года европейские страны достигли рекордных показателей продаж легковых автомобилей. Согласно данным "Европейской ассоциации автопроизводителей" (АСЕА), которую цитирует "Автостат", за этот месяц было продано 1 079 563 автомобиля, что на 2,4% больше, чем в ноябре 2024 года.

Среди брендов лидером по итогам ноября стал Volkswagen, который продал 119 626 машин, что всего на 0,8% больше, чем годом ранее. На втором месте расположилась Skoda с результатом 71 623 штук, что на 4,3% больше, чем в прошлом году. Toyota заняла третье место с показателем в 68 483 единиц.

Замыкают пятерку лидеров немецкий BMW с 67 043 проданными автомобилями и французский Renault, который увеличил показатели на 5,7%, реализовав 65 595 единиц.

Всего за прошедшие 11 месяцев года в ЕС было продано 12 098 650 легковых автомобилей, что на 1,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

