Li Auto L6, L7 и L9 стали слишком дорогими для россиян

Кроссоверы Li Auto 2025 года получили новые цены в России. L6, L7 и L9 значительно прибавили в цене — разница составляет от 880 тысяч до 2 миллионов рублей, сообщают «Автоновости дня». Самый доступный в линейке — кроссовер LiXiang L6 — теперь стоит 7 770 000 рублей в базовой версии Pro и 8 290 000 в топовой Max. По сравнению с аналогичными машинами 2024 года он подорожал на 880 тысяч и 1 100 000 рублей соответственно.

© Quto.ru

Под капотом этого гибрида работает (в качестве генератора) полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 154 лошадиные силы. Аккумулятор ёмкостью 36,8 киловатт-часа питает два электромотора — на каждой оси.

LiXiang L7 2025 года будет доступен только в максимальной комплектации Ultra, стоимость которой составит 9 990 000 рублей, что на 1 600 000 рублей дороже, чем раньше. L7 имеет батарею на 52,3 киловатт-часа, которая позволяет преодолевать 240 километров без помощи бензинового мотора-генератора. Полный запас хода с учётом 65-литрового топливного бака достигает 1 185 километров. Суммарная мощность двух электродвигателей — 448 лошадиных сил.

Флагманский кроссовер LiXiang L9 также представлен в единственной версии Ultra. Цена автомобиля 2025 года — 11 490 000 рублей, что на 2 миллиона рублей дороже предыдущей модели. Его силовая установка и мощность аналогичны L7. Батарея ёмкостью 52,4 киловатт-часа даёт до 235 километров только на электротяге.

При этом автомобили 2024 модельного года имеются в наличии по старым ценам. Кроме того, на новые кроссоверы 2025 года действует зимняя акция, которая предполагает скидку при покупке машины без оформления кредита. Она будет действовать до 31 декабря этого года. В рамках этого предложения цена на L6 снижается на 388 500 – 414 500 рублей, на L7 — на 499 500 рублей, а на флагман L9 — на 574 500 рублей.